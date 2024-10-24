Минздрав предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет после доработки
Минздрав РФ направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, который запрещает продажу табачной и никотиносодержащей продукции, рожденным после 31 декабря 2009 года, сообщил «Коммерсант».
Министерство предлагает поддержать законопроект, при условии, что он будет доработан. Соответствующий законопроект разработала и направила на отзыв в правительство партия «Новые люди» в сентябре 2024 года.
В проекте документа указано, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции.
Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН заявил, что очень много россиян стали курить электронные сигареты и вейпы, они берут их с собой даже в спортзал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru