Минздрав предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет после доработки

Минздрав РФ направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, который запрещает продажу табачной и никотиносодержащей продукции, рожденным после 31 декабря 2009 года, сообщил «Коммерсант».

Министерство предлагает поддержать законопроект, при условии, что он будет доработан. Соответствующий законопроект разработала и направила на отзыв в правительство партия «Новые люди» в сентябре 2024 года.

Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты

В проекте документа указано, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции.

Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН заявил, что очень много россиян стали курить электронные сигареты и вейпы, они берут их с собой даже в спортзал.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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