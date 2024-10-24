Минздрав предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет после доработки

В проекте документа указано, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции.

Ранее нарколог Александр Ковтун в разговоре с НСН заявил, что очень много россиян стали курить электронные сигареты и вейпы, они берут их с собой даже в спортзал.



