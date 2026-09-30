Собянин: В Москве открыто производство медицинских текстильных сосудов

Производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей России открыли в Москве. Лаборатория создана московской компанией «Медтехнопроект» совместно с Российским государственным университетом им. А.Н. Косыгина. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Как отметил градоначальник, на новой площадке наладили полный цикл производства. Специалисты разрабатывают и выпускают с помощью текстильных технологий биополимерные сосудистые протезы.

«По сути, это трубка со специальным переплетением из особых нитей. В результате стенка будущего импланта одновременно тонкая, гибкая и в то же время минимально растяжимая», — указал Собянин.

Такой протез может функционировать в человеческом теле на протяжении всей его жизни и при соблюдении рекомендаций способен существенно ее продлить.

Трубчатые изделия этого профиля широко востребованы в сфере здравоохранения, особенно в кардиохирургии. В России ежегодно проводят 30 тысяч операций с применением зарубежных аналогов. Московское производство медицинских текстильных сосудов позволит полностью обеспечить потребность российских медицинских учреждений в этих протезах, а также наладить экспорт продукции.

Собянин подчеркнул, что компания-производитель изделий - участник Московского инновационного кластера.

Москва является национальным центром разработки передовых лекарственных препаратов, изделий, оборудования для здравоохранения. Фармацевтика и медицина — это одни из ключевых направлений стратегии развития промышленности до 2030 года. Столица активно поддерживает и способствует реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Центром разработки высокотехнологичных решений в фармацевтике и медицине выступает особая экономическая зона «Технополис Москва».

Ранее стало известно, что в столице планируют развернуть первое в России производство медицинских изделий для пациентов с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом. Российский производитель инновационных стерильных атравматических повязок получил статус резидента (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, резидент организует производство полного цикла абсорбирующих повязок. К 2030 году компания будет выпускать свыше 1 млн повязок ежегодно.

Для людей с буллезным эпидермолизом инновационные повязки становятся практически второй кожей. Они помогают сохранять оптимальный уровень влажности, защищать поврежденные ткани от травм. Изделия отличаются мягким силиконовым слоем с адгезивными свойствами, который надежно фиксируется на коже вокруг раны и не прилипает к раневой поверхности. Это позволяет снизить риск травмирования и уменьшить боль во время перевязок.

