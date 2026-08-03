Российские инженеры разработали новый электронный коленный модуль
Российские ученые разработали электронный коленный модуль, предназначенный для людей после ампутации бедра. Инновация позволит сделать передвижение на протезе более устойчивым, безопасным и предсказуемым.
Модуль адаптируется к ходьбе, спуску по лестнице, движению по пандусам, езде в автомобиле и на велосипеде. Главная задача устройства — обеспечить безопасность движения. Протез объединяет механику, электронику и интеллектуальные алгоритмы.
Коленный модуль полностью защищен от пыли, его можно погружать в воду на глубину до метра до 30 минут. Настроить его можно через мобильное приложение. В модуле используется литий-полимерный аккумулятор.
Уровень локализации изделия достигает 90%, что позволило развивать собственную компонентную базу, снижать зависимость от внешних факторов и повышать устойчивость поставок. Сегодня российские протезы поставляются в более чем 50 стран мира. Кроме того, один из безусловных плюсов — прямая доступность инженеров и сервисной службы в России.
Модуль прошел цикл внутренних испытаний перед установками. Сейчас разработчики изделия — компания «Метиз» — собирают обратную связь от пользователей и протезистов. Они планируют расширять функциональность устройств, повышать степень влагозащиты и развивать линейку интеллектуальных изделий.
Разработка изделия велась на протяжении нескольких лет при поддержке Минпромторга России. Модуль появился на рынке на фоне роста спроса на современные решения для протезирования и на возможность возвращения человека к повседневной активности. Так, в 2024 году, по данным Минтруда, россиянам предоставили свыше 138 тысяч протезов нижних конечностей, что на 51% больше, чем годом ранее.
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