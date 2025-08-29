В РФ набирают популярность опасные грибные ретриты
В разных российских регионах набирают популярность опасные грибные ретриты, сообщают «Известия».
Их участникам предлагают попробовать мухоморы и другие вызывающие галлюцинации вещества. Ретриты проводят в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Тульской, Ленинградской и Московской областях. В Подмосковье организаторы говорили, что употребление грибов поможет им решить проблемы со здоровьем, деньгами и личной жизнью.
Как заявил представившийся шаманом Ярославом мужчина, есть мухоморы, гриб чага и ежовик гребенчатый — их людям «дают для здоровья».
В 2024 году один из участников такого ретрита в Сочи погиб от отравления напитком из мухоморов.
Важно собирать только те виды грибов, в безопасности которых человек уверен, а иначе последствия от некоторых съеденных ядовитых видов могут проявиться лишь спустя две недели и привести к летальному исходу. Об этом НСН рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
