Россиянам назвали плюсы электронной трудовой книжки

«Бояться потери данных не стоит. Они защищены, а система хранения сведений имеет сложные алгоритмы. Ничто не пропадет бесследно без возможности восстановления», — пояснила она.

Те, кто выберут для себя цифровой вариант трудовой книжки, обезопасят себя от возможного подлога. В этом случае работодатель подает сведения в унифицированной форме, что исключает человеческий фактор при передаче данных. Также электронный вариант документа невозможно потерять. Помимо прочего, исчезает необходимость предоставления копии трудовой книжки при оформлении социальных выплат. Назначая пенсии, СФР получает все необходимые сведения из данных индивидуального лицевого счета.

Среди недостатков цифрового варианта Дайнеко выделила отсутствие в нем сведений о награждениях и поощрениях. Кроме того, для получения доступа к данным необходим доступ в интернет. Одновременно с этим эксперт не рекомендовала выбрасывать бумажную версию документа. С его помощью можно подтвердить свой стаж до 2020 года.

Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» рассказали в интервью «Радиоточке НСН», что самыми высококонкуретными сегментами трудовой деятельности остаются искусство и развлечения, маркетинг, реклама и PR, а также образование и науки.

