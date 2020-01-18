Глава ПФР рассказал, на сколько увеличится пенсия за два года

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — заверил он.