Стало известно число россиян с ВИЧ
В России живут с ВИЧ более 1,1 миллиона человек, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что это предварительные данные на 31 декабря 2020 года.
«По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день - это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний», - добавила вице-премьер и сообщила, что ведущей причиной смерти у людей с ВИЧ остаётся туберкулёз.
Голикова также уточнила, что в прошлом году в России на 100 тысяч населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77, при этом медики отмечают снижение темпов прироста заразившихся ВИЧ впервые с 2018 года - с 13,4% в 2012 году до 2,2%.
Ранее профессор канадского Шербрукского университета Жак Пепин заявил, что ВИЧ появился во время Первой мировой войны, сообщает телеканал «360». По его словам, нулевым пациентом мог стать солдат французской, британской или бельгийской армии, которые воевали против немецких войск в Камеруне.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Представление ФСИН о замене наказания Навальному будет рассмотрено в Мосгорсуде
- Стало известно число россиян с ВИЧ
- Володин не исключил введение уголовной ответственности за призывы ввести санкции против граждан РФ
- Путин потребовал защитить интересы непрофессиональных инвесторов
- Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище рядом со Жванецким
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru