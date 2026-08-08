Бутман: РФ на «Интервидении» могла бы представить Варвара Убель

По его словам, кандидатура Убель подходит для этого проекта, так как ее творчество многогранно и сочетает в себе разные жанры.

Варвара Убель — артистка джазовой сцены, победитель и член жюри вокального телешоу «Ну-ка, все вместе!». Звезда выступает и сольно, и в составе группы UBEL с братом Егором. Их музыка представляет из себя смешение стилей: от сурового минимала в стиле электро-гранж до акустических баллад.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН раскритиковал подготовку конкурса «Интервидение», усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта.