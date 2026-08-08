Бутман: РФ на «Интервидении» могла бы представить Варвара Убель
На следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию могла бы представить молодая певица Варвара Убель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народного артист РФ, джазмена Игоря Бутмана.
По его словам, кандидатура Убель подходит для этого проекта, так как ее творчество многогранно и сочетает в себе разные жанры.
Варвара Убель — артистка джазовой сцены, победитель и член жюри вокального телешоу «Ну-ка, все вместе!». Звезда выступает и сольно, и в составе группы UBEL с братом Егором. Их музыка представляет из себя смешение стилей: от сурового минимала в стиле электро-гранж до акустических баллад.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН раскритиковал подготовку конкурса «Интервидение», усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта.
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