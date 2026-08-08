«Россия 24» обратится в СК из-за травли фильма «Колобок»

Телеведущий рассказал, что ситуация вокруг ленты вышла «далеко за рамки культурной повестки». Петров указал на хейт и «откровенный беспредел» в Сети из-за «Колобка».

По его словам, создатели фильма и исполнитель главной роли комик Дмитрий Журавлев внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Петров уточнил, что им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество.

Новая лента режиссера Антона Маслова вышла в прокат 6 августа, став частью франшизы «Последний богатырь». При этом рейтинг «Колобка» в «Кинопоиске» за два дня упал до единицы из-за комментариев хейтеров.

Ранее блогер BadComedian (Евгений Баженов) объяснил полупустые кинозалы на показах сказки «Последний богатырь. Колобок» не провалом в прокате, а аномально огромным количеством сеансов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».