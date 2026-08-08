МО: Силы ПВО сбили 828 дронов ВСУ и реактивный снаряд «Vampire»
Российские силы ПВО уничтожили 828 беспилотников ВСУ, четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства и восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, ВС России уничтожили склады хранения ударных БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили в Киеве предприятие военной промышленности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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