МО: Силы ПВО сбили 828 дронов ВСУ и реактивный снаряд «Vampire»

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, ВС России уничтожили склады хранения ударных БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили в Киеве предприятие военной промышленности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».