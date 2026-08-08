МО: ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Север». Накануне Армия России взяли под контроль Анискино в Харьковской области.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что ВС России до конца лета могут освободить Доброполье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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