В РФ испытание вакцины от COVID-19 будут проводить на военных-добровольцах

Об этом агентству рассказал начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков. По его словам, тестирование вакцины на призывных военных запрещено законодательством.

Крюков отметил, что перед проведением испытания все добровольцы должны предоставить справки о здоровье и отсутствии хронических и других тяжелых заболеваний.

Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от коронавируса пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте МО РФ. Уточнялось, что первая группа военных-добровольцев прибудет в институт для обследования 3 июня.

