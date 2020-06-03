В РФ испытание вакцины от COVID-19 будут проводить на военных-добровольцах

В России испытание вакцины от COVID-19 будут проводить на военных-добровольцах, которые проходят службу в армии на контрактной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

Об этом агентству рассказал начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков. По его словам, тестирование вакцины на призывных военных запрещено законодательством.

Крюков отметил, что перед проведением испытания все добровольцы должны предоставить справки о здоровье и отсутствии хронических и других тяжелых заболеваний.

Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от коронавируса пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте МО РФ. Уточнялось, что первая группа военных-добровольцев прибудет в институт для обследования 3 июня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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