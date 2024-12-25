В РФ хотят фиксировать стоимость ж/д билетов на новогодних праздниках
В России могут фиксировать стоимость билетов РЖД с 20 декабря по 15 января, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу главы фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова и депутат Госдумы Яны Лантратовой.
С таким предложением они обратились к министру транспорта РФ Роману Старовойту. Депутаты указали, что в период праздников наблюдается существенный рост стоимости проезда на поездах, обусловленный действием механизма динамического ценообразования, что делает транспортные услуги малодоступными для студентов, которые не могут вернуться в родной регион. Парламентарии указали, что происходящее приводит к ослаблению семейных новогодних традиций.
В Госдуме предложили временно приостановить применение динамического ценообразования на железнодорожные билеты, установив в новогодние праздники фиксированную стоимость проезда относительно среднеуровневого показателя.
Также предложено с 25 декабря по 10 января установить скидку для студентов очной формы обучения в 100 процентов на проезд в пригородных поездах.
Ранее РЖД призвали обсудить с экспертами запрет алкоголя в поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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