В РФ хотят фиксировать стоимость ж/д билетов на новогодних праздниках

С таким предложением они обратились к министру транспорта РФ Роману Старовойту. Депутаты указали, что в период праздников наблюдается существенный рост стоимости проезда на поездах, обусловленный действием механизма динамического ценообразования, что делает транспортные услуги малодоступными для студентов, которые не могут вернуться в родной регион. Парламентарии указали, что происходящее приводит к ослаблению семейных новогодних традиций.

В Госдуме предложили временно приостановить применение динамического ценообразования на железнодорожные билеты, установив в новогодние праздники фиксированную стоимость проезда относительно среднеуровневого показателя.

Также предложено с 25 декабря по 10 января установить скидку для студентов очной формы обучения в 100 процентов на проезд в пригородных поездах.

Ранее РЖД призвали обсудить с экспертами запрет алкоголя в поездах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

