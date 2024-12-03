Замглавы РЖД выступил против разрешения курить в поездах

Замглавы РЖД Иван Колесников заявил в интервью ТАСС, что холдинг не планирует разрешать курение в поездах.

В Госдуму внесен законопроект о росте штрафов за курение и распитие алкоголя

Более того, он допустил увеличение штрафа за курение в вагонах. По его словам, для принятия такого решения необходимо изучить статистику.

Ранее Колесников предложил ориентироваться на мнения экспертов относительно вопроса запрета алкоголя в поездах дальнего следования в России и только после этого обсуждать его. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mkhusnullin
ТЕГИ:ЗапретРЖДКурениеПоезда

Горячие новости

Все новости

партнеры