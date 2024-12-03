Замглавы РЖД выступил против разрешения курить в поездах
3 декабря 202416:26
Замглавы РЖД Иван Колесников заявил в интервью ТАСС, что холдинг не планирует разрешать курение в поездах.
Более того, он допустил увеличение штрафа за курение в вагонах. По его словам, для принятия такого решения необходимо изучить статистику.
Ранее Колесников предложил ориентироваться на мнения экспертов относительно вопроса запрета алкоголя в поездах дальнего следования в России и только после этого обсуждать его. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru