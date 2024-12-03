РЖД призвали обсудить с экспертами запрет алкоголя в поездах

В РЖД предложили ориентироваться на мнения экспертов относительно вопроса запрета алкоголя в поездах дальнего следования в России, и только после этого обсуждать его. Об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников.

По его мнению, это дискуссионный вопрос и «всегда есть вариативность этого решения», передает РИА Новости.

В Вологодской области алкоголь будут продавать два часа в день

Ранее группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить употребление алкоголя в самолетах, на судах дальнего плавания и в поездах дальнего следования.

Депутат Госдумы Амир Хамитов от «Новых людей» ранее призвал Минздрав запретить россиянам курить на ходу. Главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с НСН назвал предложение абсурдным, по его мнению, оно спровоцирует рост социальной напряженности и бытовых конфликтов.


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ФОТО: РИА Новости
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