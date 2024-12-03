РЖД призвали обсудить с экспертами запрет алкоголя в поездах

В РЖД предложили ориентироваться на мнения экспертов относительно вопроса запрета алкоголя в поездах дальнего следования в России, и только после этого обсуждать его. Об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников.

По его мнению, это дискуссионный вопрос и «всегда есть вариативность этого решения», передает РИА Новости.