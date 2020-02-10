Как бороться с «экономическим мародерством»? Масок не хватает

Хлесткое определение «экономическое мародерство», введенное в обиход на минувшей неделе замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андреем Цариковским в контексте взрывного роста цен на медицинские маски, ведомству понравился, и теперь употребляется в официальных сообщениях службы. Из опубликованного в понедельник следует, что работа по мониторингу признаков картелей на рынке медицинских масок показала многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах федерации. Ситуация «имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса», - говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Кроме того, в службе уточнили, что появившаяся ранее информация о том, что служба не видит признаков картельного сговора в завышении цен на медицинские маски, не является официальной позицией ведомства.

Но вернемся к «мародерам», как теперь с подачи ФАС можно называть недобросовестных участником рынка медпрепаратов и средств защиты. НСН уже писала о том, что вице-премьер Татьяна Голикова пожаловалась главе государства на то, что масками некоторые аптеки торгуют аж по 100 рублей, когда им «красная цена» - 1,5 рубля за штуку. Владимир Путин тогда велел в случае выявления таких спекуляций лишать аптеки лицензий. Пока ни одного случая лишения лицензий не зафиксировано. Случаев торговли масками по предновогодним ценам, впрочем, тоже. Что, в свою очередь, может говорить о том, что владельцы аптек не боятся ни штрафов, ни иных мер административного воздействия. И уже принимаемых мер для пресечения «экономического мародерства» явно недостаточно.

Стратегический запас медицинских масок поручил сформировать на случай распространения коронавируса в России премьер Михаил Мишустин. По итогам оперативного совещания 3 февраля перед Роспотребнадзором поставлена задача рассчитать, сколько потребуется средств индивидуальной защиты, а Росрезерву, Минфину и Минпромторгу – представить в правительство совместные предложения. В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Собеседник в агентстве уточнил, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет, но создать его действительно планируется вне зависимости от коронавируса.

Но и это решает проблему «экономического мародерства» лишь частично, только в случае с масками. Когда возникнет повышенный спрос на препараты по борьбе с тем же коронавирусом (а он, если верить мрачному прогнозу ВОЗ, непременно возникнет), придется создавать госзапас этих медпрепаратов. И так будет происходить со всеми товарными позициями, на которых решат «помародерствовать» «в условиях повышенного спроса»? Но ведь на каждый чих не наздравствуешься…

