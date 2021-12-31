В РФ число детей-сирот сократилось на 6% в текущем году
Количество детей-сирот в РФ снизилось на 6% в текущем году в сравнении с прошлогодним периодом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.
По ее словам, это снижение связано с комплексной работой над жизнеустройством детей. Львова-Белова добавила, что в 2021 году семьи обрели около 37 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что в России могут отказаться от детских домов в будущем. Как считают в Минпросвещения, воспитание детей в приемных семьях более гуманно и эффективно.
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