Опрос: 10% россиян готовы поверить в инопланетян, если их признает президент

При этом в существование разумной жизни на других планетах точно верят 33% опрошенных, а интересуются ею - 27%. Часть респондентов (10%) полагает, что государство скрывают факты об НЛО, а еще 9% уверены, что инопланетные существа уже живут среди людей. Совсем не верят в существование внеземной жизни 21% россиян.

Поверить в инопланетян готовы 49%, однако только если увидят их вживую, а каждый десятый готов признать существование НЛО, только если это подтвердит президент. Поверят официальным СМИ – 6%, а 3% - только своим друзьям.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН заявил, что обнаруженная на Луне пещера не поможет в строительстве первых баз.

