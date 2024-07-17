Опрос: 10% россиян готовы поверить в инопланетян, если их признает президент
В России 10% граждан готовы поверить в существование внеземной жизни, если о ней расскажет глава государства, следует из данных опроса Rambler&Co.
При этом в существование разумной жизни на других планетах точно верят 33% опрошенных, а интересуются ею - 27%. Часть респондентов (10%) полагает, что государство скрывают факты об НЛО, а еще 9% уверены, что инопланетные существа уже живут среди людей. Совсем не верят в существование внеземной жизни 21% россиян.
Поверить в инопланетян готовы 49%, однако только если увидят их вживую, а каждый десятый готов признать существование НЛО, только если это подтвердит президент. Поверят официальным СМИ – 6%, а 3% - только своим друзьям.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН заявил, что обнаруженная на Луне пещера не поможет в строительстве первых баз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru