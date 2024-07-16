«Нашли дырку»: Обнаруженная на Луне пещера не поможет в строительстве космических баз

«Это не впервые, обнаруживали и раньше, не только на Луне, но и на Марсе. Внутри можно устроить базы, хранилища, это защита от радиации. Но надо понимать, что строительство базы на Луне не будет зависеть от пещер. Мы будем выбирать по другим характеристикам, там, где есть ресурсы, вода, например. Вероятность того, что это совпадет, очень низкая», - рассказал он.

С ним согласился космонавт Максим Сураев, который отметил, что пока говорить о предназначении найденной пещеры рано, туда должен добраться человек.

«Обнаружили пещеры по фотографиям, пока рано об этом говорить. Будут исследовать эту пещеру. Если будут использовать ее как базу для людей, это легче, но надо оценивать высоту, длину, будет она там держать атмосферу или нет. Могу сказать, что нашли дырку на Луне, но пока не знают, что с ней делать. Конечно, любое открытие – это хорошо, но пока ничего нельзя сказать определенного. Пока надо человеку добраться туда», - подытожил собеседник НСН.

Китай в очередной раз показал свою заинтересованность в создании совместной лунной станции с Россией, первые в истории образцы грунта обратной стороны Луны станут символическим шагом в этом направлении, заявил ранее действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков «Радиоточке НСН».

