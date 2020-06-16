В резиденции Путина смонтировали дезинфекционную установку

В резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево был установлен туннель для обработки посетителей дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает РБК.

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Как передает агентство, туннель был разработан в Пензе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что Путин из-за угрозы COVID-19 вынужден был сократить количество личных встреч и контактов, а также соблюдать социальную дистанцию при работе. Сотрудники администрации президента были обязаны проходить тестирование на коронавирус нового типа.

Сотрудники администрации старше 60 лет были переведены на удаленную работу. С понедельника 15 июня дистанционный режим был завершен для большей части работников Кремля, передает агентство со ссылкой на внутренний источник.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавируссамоизоляцияВладимир Путин
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