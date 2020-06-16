В резиденции Путина смонтировали дезинфекционную установку

Как передает агентство, туннель был разработан в Пензе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что Путин из-за угрозы COVID-19 вынужден был сократить количество личных встреч и контактов, а также соблюдать социальную дистанцию при работе. Сотрудники администрации президента были обязаны проходить тестирование на коронавирус нового типа.



Сотрудники администрации старше 60 лет были переведены на удаленную работу. С понедельника 15 июня дистанционный режим был завершен для большей части работников Кремля, передает агентство со ссылкой на внутренний источник.



