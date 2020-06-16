В резиденции Путина смонтировали дезинфекционную установку
В резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево был установлен туннель для обработки посетителей дезинфицирующим раствором. Об этом сообщает РБК.
Как передает агентство, туннель был разработан в Пензе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что Путин из-за угрозы COVID-19 вынужден был сократить количество личных встреч и контактов, а также соблюдать социальную дистанцию при работе. Сотрудники администрации президента были обязаны проходить тестирование на коронавирус нового типа.
Сотрудники администрации старше 60 лет были переведены на удаленную работу. С понедельника 15 июня дистанционный режим был завершен для большей части работников Кремля, передает агентство со ссылкой на внутренний источник.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- Новый состав общественной палаты полностью сформирован
- Лукашенко преподнес дар Зеленскому и намекнул на близость народов
- Юлия Липницкая рассказала о своей беременности
- Милонов предложил вышибать «Ганнибалов Лектеров» из молодежи патриотизмом
- Вирусолог назвал преимущество России перед угрозой новой волны коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru