В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека

Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своем Telegram-канале.

Власти рассказали об условиях мобилизации военных пенсионеров

По его словам, военкоматами проводится работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, продолжают направляются повестки. Полетаев отметил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что частичная мобилизация в регионе приостановлена. По его словам, задание по набору граждан в рамках мобилизации в области выполнено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияАлтайМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры