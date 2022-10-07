В Республике Алтай по частичной мобилизации не призвали ни одного человека

По его словам, военкоматами проводится работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, продолжают направляются повестки. Полетаев отметил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что частичная мобилизация в регионе приостановлена. По его словам, задание по набору граждан в рамках мобилизации в области выполнено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

