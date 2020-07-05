В регионы России пришла аномальная жара

В Краснодарском крае, за исключением побережья Черного моря, и в Адыгее ожидается до +39°С, в Саратовской до +40°С , +40...42°С - в Астраханской областях и в Волгоградской областях, в Ростовской области +40...41°С, в Калмыкии +42...43°С.

От +35°С до +40°С ожидается в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях, сообщает Газета.ru.

Региональные управления МЧС предупредили жителей о сильной жаре и дали рекомендации по сохранению здоровья.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, какой будет погода в Сибири и Приморье.

