В регионы России пришла аномальная жара
Специалисты Гидрометцентра предупреждают об аномальной жаре, которая пришла в ряд регионов. Прогноз опубликован на сайте метеослужбы.
Сильная жара затронет юг Европейской части России. Температура здесь превысит 30-градусные отметки.
В Краснодарском крае, за исключением побережья Черного моря, и в Адыгее ожидается до +39°С, в Саратовской до +40°С , +40...42°С - в Астраханской областях и в Волгоградской областях, в Ростовской области +40...41°С, в Калмыкии +42...43°С.
От +35°С до +40°С ожидается в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях, сообщает Газета.ru.
Региональные управления МЧС предупредили жителей о сильной жаре и дали рекомендации по сохранению здоровья.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, какой будет погода в Сибири и Приморье.
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