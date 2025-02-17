«Интерфейс взаимосвязи»: Креативные индустрии будут объединяться ради совместных проектов

«Мы сейчас ориентируем регионы, чтобы они заявили о какой-то своей специализации. Потому что задача закона состоит в том, чтобы создать своего рода «мостики» между разными сферами. Напомню, что у нас три базовые сферы: это народные художественные промыслы, современная культура, искусство во всем его многообразии и медиаиндустрия. Задача этого перечня – показать интерфейс взаимосвязи и взаимодействия. Чем точнее будут настроены возможные пары или триады таких взаимодействий, тем эффективнее будут те креативные кластеры, которые должны появиться в крупных агломерациях. Москва, например, уже заявила, что она специализируется на промышленном дизайне или кинематографе. У Петербурга это будут музеи, у кого-то – туризм. Мы создаем региональным властям возможность специализировать это у себя в соответствии со своими задачами развития», - рассказал он.

По его словам, список еще может дополняться, так как креативность еще продолжает формироваться.

«Мы можем обратиться к правительству, если кого-то забыли, и обязательно добавить. Дать какие-то понятийные обобщения не менее важно, чем конкретно назвать какой-то отраслевой ремесленный союз, ведь креативность — это то, что еще только складывается. Может быть, сейчас на наших глазах кто-то начинает формировать новую практику в культуре, которая будет коммерчески успешна, но не относится ни к одному из этих перечисленных направлений», - отметил он.