«Интерфейс взаимосвязи»: Креативные индустрии будут объединяться ради совместных проектов
Правительство будет предоставлять льготы предпринимателям из разных сфер, которые решили создать общий культурный проект, привлекая людей и прибыль, заявил НСН Станислав Наумов.
Расширение списка креативных индустрий позволит охватить как можно больше сфер и даст им возможность объединяться для создания прибыльных креативных фестивалей и бизнесов, которые получат поддержку муниципалитетов. Об этом в беседе с НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта о креативных индустриях Станислав Наумов.
Минэкономики опубликовал проект приказа об утверждении перечня креативных индустрий. В списке 51 вид деятельности, который сгруппирован в 16 направлений. Это «Народные художественные промысла и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Видеоигры», «Мода», «Программное обеспечение» и другие, сообщил «Коммерсант». На такой же широкий перечень ориентировался Росстат, когда рассчитывал долю творческих индустрий в ВВП в прошлом году. Наумов отметил, что основная задача сейчас – построить «мостики» между индустриями.
«Мы сейчас ориентируем регионы, чтобы они заявили о какой-то своей специализации. Потому что задача закона состоит в том, чтобы создать своего рода «мостики» между разными сферами. Напомню, что у нас три базовые сферы: это народные художественные промыслы, современная культура, искусство во всем его многообразии и медиаиндустрия. Задача этого перечня – показать интерфейс взаимосвязи и взаимодействия. Чем точнее будут настроены возможные пары или триады таких взаимодействий, тем эффективнее будут те креативные кластеры, которые должны появиться в крупных агломерациях. Москва, например, уже заявила, что она специализируется на промышленном дизайне или кинематографе. У Петербурга это будут музеи, у кого-то – туризм. Мы создаем региональным властям возможность специализировать это у себя в соответствии со своими задачами развития», - рассказал он.
По его словам, список еще может дополняться, так как креативность еще продолжает формироваться.
«Мы можем обратиться к правительству, если кого-то забыли, и обязательно добавить. Дать какие-то понятийные обобщения не менее важно, чем конкретно назвать какой-то отраслевой ремесленный союз, ведь креативность — это то, что еще только складывается. Может быть, сейчас на наших глазах кто-то начинает формировать новую практику в культуре, которая будет коммерчески успешна, но не относится ни к одному из этих перечисленных направлений», - отметил он.
Наумов отметил, что люди, трудящиеся в определенных креативных индустриях, смогут объединяться со специалистами из других сфер для общественных бизнес-проектов и получать от муниципалитетов здания в аренду под нулевую ставку.
«Например, люди работают в ремеслах, в каких-то национальных исторических проектах, в сфере туризма. Они решили объединиться и сделать какой-то интересный проект для своего Челябинска, который востребован как местными, так гостями. Например, как «Зимнее солнце Аркаима» - такой креативный фестиваль в эти выходные прошел в Челябинске. Ранее были какие-то меценаты, а теперь к этому добавляется возможность легально сдать муниципальную собственность в виде земельного участка или здания в аренду под нулевую ставку. Дальше люди будут проводить регулярно какие-то мероприятия, будут посетители, соответственно, эти деньги будут все равно возвращаться в муниципальный бюджет за счет новых видов деятельности», - пояснил собеседник НСН.
Ранее в начале декабря 2024 года в Москве состоялась первая Московская международная неделя креативных индустрий, в мероприятиях которой приняли участие представители более 10 стран, в том числе Бразилии, Египта, Таиланда, Индонезии, Ирана и Китая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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