В регионах РФ снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Почти во всех регионах России снизилась ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года, сообщает Росстат.
Единственным регионом, где продолжительность жизни граждан выросла, стало Ставрополье, там показатель увеличился на 0,05 года. Самое большое снижение зафиксировано в Чечне — на 3,8 года. Также в списке значится Ненецкий автономный округ, Липецкая область и Дагестан.
К настоящему моменту общий показатель по стране снизился на 1,8 года. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 71,54 года.
Ранее Росстат заявил, что продолжительность жизни в стране во время пандемии снизилась впервые с 2003 года. Ожидается, что вернуться к значениям 2019 года Россия сможет только в 2024 году.
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