В регионах РФ снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Единственным регионом, где продолжительность жизни граждан выросла, стало Ставрополье, там показатель увеличился на 0,05 года. Самое большое снижение зафиксировано в Чечне — на 3,8 года. Также в списке значится Ненецкий автономный округ, Липецкая область и Дагестан.

К настоящему моменту общий показатель по стране снизился на 1,8 года. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 71,54 года.

Ранее Росстат заявил, что продолжительность жизни в стране во время пандемии снизилась впервые с 2003 года. Ожидается, что вернуться к значениям 2019 года Россия сможет только в 2024 году.

