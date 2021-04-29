В Минобрнауки рассказали о бюджетных местах в вузах
Количество бюджетных мест в ординатуре и аспирантуре увеличат в 2022-2023 годах на 13,8 и 6,1 процент соответственно. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
Бюджетные места в ординатуре увеличили по программам клиническая медицина, науки о здоровье и фармация. Всего теперь их 19 699. В аспирантуре общее число составило 17,5 тысяч мест на программы информатика и вычислительная техника, биологические науки, физика и астрономия, клиническая медицина, экономика и управление, науки о земле, сельское, лесное и рыбное хозяйства.
В Минобрнауки объяснили, что места определяются контрольными цифрами приема. Бюджетные позиции распределяют на открытом публичном конкурсе, который основывается на потребностях в кадрах.
В 2021 году количество бюджетных мест в вузах России вырос на 10%. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что возможность получить бесплатное образование появится еще у 33 тысяч граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru