В РАН призвали бороться за приезд мигрантов в страну
Директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК высказала мнение о необходимости для России начать привлечение трудовых мигрантов из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других стран.
Она отметила, что в настоящее время для жителей стран СНГ, ищущих работу, страны как Китай и европейские государства стали более привлекательными вариантами.
Мигранты из центральноазиатских стран также стали привлекаться странами арабского мира, такими как ОАЭ и Катар, добавила она. России следует начать активно привлекать мигрантов, особенно тех, кто обладает квалификацией. Она предложила использовать для этой цели различные меры, такие как повышение зарплаты и предоставление медицинской страховки.
Ранее Храмова заявила, что мигранты совершают относительно небольшое число преступлений в России, в 2022 году на их долю приходилось около 2% от совокупного количества противоправных действий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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