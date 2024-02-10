В РАН призвали бороться за приезд мигрантов в страну

Она отметила, что в настоящее время для жителей стран СНГ, ищущих работу, страны как Китай и европейские государства стали более привлекательными вариантами.

Мигранты из центральноазиатских стран также стали привлекаться странами арабского мира, такими как ОАЭ и Катар, добавила она. России следует начать активно привлекать мигрантов, особенно тех, кто обладает квалификацией. Она предложила использовать для этой цели различные меры, такие как повышение зарплаты и предоставление медицинской страховки.

Ранее Храмова заявила, что мигранты совершают относительно небольшое число преступлений в России, в 2022 году на их долю приходилось около 2% от совокупного количества противоправных действий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

