Глава Института демографии: Мигранты совершили 2% преступлений в РФ в 2022 году
Мигранты совершают относительно небольшое число преступлений в России, в 2022 году на их долю приходилось около 2% от совокупного количества противоправных действий. Об этом сообщила глава Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК.
«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс. (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений)», — указала эксперт.
При этом в Москве и области было зафиксировано 7,68 тысячи и 5,52 тысячи таких деяний соответственно. Подавляющая часть (88,6% и 87,63%) преступлений приходилась на граждан стран СНГ.
Согласно данным МВД, за 11 месяцев прошлого года зарегистрировали 36,6 тысячи совершенных иностранцами либо людьми без гражданства преступлений. Их число уменьшилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.
Как отметила Храмова, большая часть преступлений, совершенных иностранцами, направлена «против таких же мигрантов» и чаще всего носит бытовой характер. В отношении россиян фиксируется незначительная доля противоправных действий, однако они вызывают наибольший резонанс.
«В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле ... таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — подчеркнула директор Института демографических исследований.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Института демографии: Мигранты совершили 2% преступлений в РФ в 2022 году
- Два украинских дрона уничтожили над Брянской областью
- Гладков: ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
- ФСИН: Экс-полковника Захарченко отправили в ШИЗО за нарушение распорядка
- Дрон атакует: Россия на 60 процентов увеличила производство БПЛА
- В Казани студенты университета ушли из зала во время лекции Мизулиной
- Шойгу проверил производство беспилотников в Удмуртии
- СМИ: Глава Туркмении сменил четырех министров
- В США при падении бизнес-джета на трассу погибли два человека
- Активисты сорвали выступление Хиллари Клинтон в Колумбийском университете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru