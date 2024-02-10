Глава Института демографии: Мигранты совершили 2% преступлений в РФ в 2022 году

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс. (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений)», — указала эксперт.

При этом в Москве и области было зафиксировано 7,68 тысячи и 5,52 тысячи таких деяний соответственно. Подавляющая часть (88,6% и 87,63%) преступлений приходилась на граждан стран СНГ.

Согласно данным МВД, за 11 месяцев прошлого года зарегистрировали 36,6 тысячи совершенных иностранцами либо людьми без гражданства преступлений. Их число уменьшилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Как отметила Храмова, большая часть преступлений, совершенных иностранцами, направлена «против таких же мигрантов» и чаще всего носит бытовой характер. В отношении россиян фиксируется незначительная доля противоправных действий, однако они вызывают наибольший резонанс.

«В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле ... таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — подчеркнула директор Института демографических исследований.

