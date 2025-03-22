В РАН предупредили россиян о сильных магнитных бурях

Специалист добавил, что масса ударит по планете в период с 03:00 часов ночи до 06:00 утра по московскому времени. При этом он подчеркнул, что прогноз магнитных бурь пока еще формируется, но, по предварительным данным, ожидаются события уровня G3. Богачев также напомнил, что в прошлый раз такие бури наблюдались в начале января.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Солнце зафиксирована вспышка среднего уровня — М1.1, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».