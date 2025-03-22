В РАН предупредили россиян о сильных магнитных бурях

23 марта на Землю обрушится мощная магнитная буря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Он предупредил россиян, что предстоящая буря станет последствием вспышки на Солнце, которая направила к планете облако плазмы. По его словам, показатели скорости и массы выброса оказались рекордными в этом году. Богачев рассказал, что вспышка могла вывести из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле.

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Специалист добавил, что масса ударит по планете в период с 03:00 часов ночи до 06:00 утра по московскому времени. При этом он подчеркнул, что прогноз магнитных бурь пока еще формируется, но, по предварительным данным, ожидаются события уровня G3. Богачев также напомнил, что в прошлый раз такие бури наблюдались в начале января.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Солнце зафиксирована вспышка среднего уровня — М1.1, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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