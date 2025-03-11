На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.1
На Солнце зафиксирована вспышка среднего уровня — М1.1. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, вспышка произошла около 16:00 по московскому времени и длилась около трех минут. В лаборатории уточнили, что это 98-е событие такого класса и выше с начала 2025 года.
При этом специалисты отметили, что общая активность на Солнце остается на умеренном уровне, а вспышечная активность пока не превышает норму.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности: от слабых (класс C) до сильнейших (X). Вспышки класса M относятся к среднему уровню и способны вызывать незначительные геомагнитные возмущения на Земле, влияя на радиосвязь и работу спутников. Пик солнечной активности ожидается в 2025 году — это часть 11-летнего цикла, в ходе которого возрастает число подобных явлений, передает «Радиоточка НСН».
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