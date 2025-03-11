На Солнце зафиксирована вспышка класса М1.1

При этом специалисты отметили, что общая активность на Солнце остается на умеренном уровне, а вспышечная активность пока не превышает норму.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности: от слабых (класс C) до сильнейших (X). Вспышки класса M относятся к среднему уровню и способны вызывать незначительные геомагнитные возмущения на Земле, влияя на радиосвязь и работу спутников. Пик солнечной активности ожидается в 2025 году — это часть 11-летнего цикла, в ходе которого возрастает число подобных явлений, передает «Радиоточка НСН».

