«Переобуваться рано»: Москвичам пообещали высокое давление и снежные «сюрпризы»
Из-за скандинавского антициклона растет атмосферное давление, однако погода в выходные обещает быть солнечной и сухой, сказал НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН призвал автомобилистов столичного региона пока что не менять зимнюю резину на летнюю, так как в конце марта может выпасть снег.
«Заморозки исключать абсолютно нельзя, ведь на дворе март, а не май, когда это редкость. У нас сейчас ситуация чуть-чуть меняется: инициативу в атмосфере перехватывает скандинавский антициклон, который завтра в ночь будет над Санкт-Петербургом, а потом уже подойдет близко к Москве. Из-за этого циклона очень сильно растет давление. Ночные температуры в Москве в субботу будут около 2-4 градусов ниже нуля, по Московской области - до минус 5. Дневная температура вырастет до 5 градусов тепла», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в конце марта в регионе может выпасть снег, но погода будет солнечной.
«В воскресенье в Москве температура опустится до минус 5 градусов. Днем температура уже пойдет вверх, будет до 8-9 градусов тепла. Погода будет хорошей - солнечной, ясной, сухой и маловетреной. Однако под конец месяца могут быть сюрпризы, связанные со снегом, поэтому лучше не торопиться переобувать автомобили», - заключил Шувалов.
Ранее в городе Тайшете Иркутской области ввели режим повышенной готовности - таков результат температурных рекордов, которые один за другим бьет сибирская погода. Приангарская весна давно не была такой теплой, из-за чего таяние снегов началось раньше срока и приобрело взрывной характер, напоминает «Радиоточка НСН».
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