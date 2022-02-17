В РАН объяснили, почему лечение ВИЧ пуповинной кровью не получит широкое распространение
Академик РАН Вадим Покровский объяснил, почему лечение ВИЧ-инфекции при помощи стволовых клеток и пуповинной крови не получит широкое распространение. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ученого, лечение не получит масштаба из-за сложности подбора донора.
Издание The Wall Street Journal 15 февраля сообщило, что жительница Нью-Йорка была вылечена от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. По данным газеты, женщина стала четвертым пациентом в мире, которому удалось победить вирус.
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