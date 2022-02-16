WSJ: Жительница Нью-Йорка стала четвертым человеком, вылечившемся от ВИЧ

Жительница Нью-Йорка была вылечена от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



По данным издания, женщина стала четвертым пациентом в мире, которому удалось победить вирус. Отмечается, что ее выздоровление предоставляет исследователям «дорожные карты» для победы над одним из самых устойчивых вирусов природы.

По словам врачей, у женщины не наблюдается никаких обнаруживаемых признаков вируса иммунодефицита человека в обширном тестировании с тех пор, как она прекратила антиретровирусное лечение в октябре 2020 года.



