WSJ: Жительница Нью-Йорка стала четвертым человеком, вылечившемся от ВИЧ
Жительница Нью-Йорка была вылечена от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
По данным издания, женщина стала четвертым пациентом в мире, которому удалось победить вирус. Отмечается, что ее выздоровление предоставляет исследователям «дорожные карты» для победы над одним из самых устойчивых вирусов природы.
По словам врачей, у женщины не наблюдается никаких обнаруживаемых признаков вируса иммунодефицита человека в обширном тестировании с тех пор, как она прекратила антиретровирусное лечение в октябре 2020 года.
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