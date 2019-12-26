В РАН объяснили, почему немцы считают Трампа самой большой угрозой

«Германская аудитория все эти десятилетия воспитывалась на принципе, что с немецкой земли не должна исходить угроза войны и, что Германия является миролюбивым государством. В коллективном сознании немцев еще зачастую слышны отголоски холодной войны – разделение Европы на два антагонистических лагеря, включая и военное противостояние. Последние действия американской администрации, это диктат о двух процентах в копилку НАТО, что ближе всего было воспринято немецкими бюргерами, и угроза превращения Западной Европы опять в театр военных действий вследствие выхода американцев из договора РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прим. НСН), безусловно, возродили эти коллективные страхи. Конечно, и экономическая война, развернутая США за энергетический рынок, угрозы сорвать крайне выгодный немецкому бизнесу проект «Северный поток 2», возможно, даже стало последней каплей. Все это взаимосвязано, но первое – непредсказуемость, второе – авантюризм и крайняя милитаризация внешней политики американского президента вывела его на почетное первое место, опередив, даже пресловутого Ким Чен Ына», - сказал Камкин.

Среди лидеров, которым доверяют жители Германии, были названы: президент Франции Эммануэль Макрон (57%), канцлер Германии Ангела Меркель (53%) и канцлер Австрии Себастьян Курцу (33%). При этом Владимиру Путину доверяют 26% опрошенных граждан Германии.

Ранее НСН писала, что Ангела Меркель фактически объявила американскому президенту Дональду Трампу войну, заявив, что ФРГ против санкций США в отношении трубопровода «Северного потока - 2».



