Толстой о съемках Трампа: Прекрасно, когда президенту есть чем гордиться
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Новый год начнется с послания Путина к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. В 2019 году глава государства сделал это 20 февраля.
Петр Толстой: «Все ждут от этого послания четко сформулированных планов на ближайший год. Политическая программы власти фактически будет изложена главой государства перед Федеральным Собранием. И будет ясно, какие изменения нас ждут в образовании, здравоохранении, науке, обороне и сфере социального обеспечения граждан. Будем надеяться на лучшее», – говорит Петр Толстой в эфире НСН.
В России могут запретить любой некурительный табак
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правоохранителям и Роспотребнадзору провести внеплановые проверки по обороту некурительных смесей с никотином. Речь идет о запрете продажи, в том числе в интернете. Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса.
Петр Толстой: «Эти слова для многих, может быть, новые, но, к сожалению, все более популярные, особенно среди детей и молодёжи. Все мы помним, как в 90-е годы легкодоступные алкоголь и наркотики буквально захватили молодежь, став самоцелью существования. И то, что сегодня происходит с этими смесями, это тоже страшно, когда двенадцати-тринадцатилетние дети получают серьезные отравление и нарушение сознания», – комментирует он в беседе с НСН.
В Грузии предложили новый «нормандский формат»
Президент Грузии считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «Нормандский формат». Саломе Зурабишвили отмечает, что на данный момент у Грузии «нет сил вести переговоры в одиночку», поэтому Тбилиси должен попытаться привлечь к диалогу с Москвой своих международных партнеров.
Петр Толстой: «Не знаю, что из этого выйдет. Пока все эти расширенные форматы с гарантиями Франции и Германии, как это происходит в случае с Украиной, большого результата не дают. А что касается Грузии, то, конечно, это просто попытка привлечь к себе внимание международной общественности», – уверяет он НСН.
Трамп гордится съемками в «Один дома 2»
Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что гордится своим участием в съемках фильма «Один дома 2». Глава Белого Дома признался, что в Рождество люди особенно часто спрашивают его об этой киноленте.
Петр Толстой: «Вообще, это прекрасно, когда главе государства есть чем гордиться. Вот Трамп гордится съемками в «Один дома-2», Зеленский – победами в КВН и съемками в «Слуге народа». Владимиру Путину можно гордиться прекращением войны на Северном Кавказе, возвращением Крыма и стабилизацией ситуацией в стране», – подытоживает Петр Толстой в интервью с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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