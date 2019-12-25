Толстой о съемках Трампа: Прекрасно, когда президенту есть чем гордиться

Петр Толстой: «Эти слова для многих, может быть, новые, но, к сожалению, все более популярные, особенно среди детей и молодёжи. Все мы помним, как в 90-е годы легкодоступные алкоголь и наркотики буквально захватили молодежь, став самоцелью существования. И то, что сегодня происходит с этими смесями, это тоже страшно, когда двенадцати-тринадцатилетние дети получают серьезные отравление и нарушение сознания», – комментирует он в беседе с НСН.

