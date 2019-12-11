В РАН объяснили истинные причины французских забастовок

Причина забастовки граждан кроется в другом, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. В беседе с НСН он заявил, что закон, о котором идет речь, пока что находится на стадии проекта, который еще до конца не сформирован.

«Парламент еще ничего не принимает. Это только проект реформы. Доклад с обоснованием изменений был в июле месяце во Франции распечатан и дошел до широкой публики, а до конца года правительство должно было рассмотреть законопроект. И вот, собственно говоря, когда уже было понятно, какие меры намечаются, это и вызвало протесты профсоюзов и отдельных категорий французских трудящихся: учителя, железнодорожники, работники транспорта. Поэтому это вызвало протесты. Пока никакой закон не принят», - пояснил он.

Кроме того, по словам эксперта, средства массовой информации сильно исказили смысл самой реформы. В документе, пояснил он, речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о трансформации системы начисления пенсий. Именно этот аспект и стало одной из причин недовольства французских граждан.

«Тем более, в концепции этого закона не собирались увеличивать пенсионный возраст. Он официально 62 года. Но другое дело, когда эта система нынешняя должна трансформироваться в универсальный пенсионный режим с системой начисления пенсий по баллам. Для того, чтобы получать полную пенсию нужно фактически выйти на пенсию в 64 года. Потому что вы можете в 62 года уйти на пенсию, но не получите полного замещения. Поэтому нужно выработать определенный срок взноса пенсионного стажа. Вот тогда вы можете уже рассчитывать на полную пенсию. Поэтому тоже это одна из причин недовольства людей. Они посчитали многие начисление пенсий для госслужащих. Сейчас на базе последних шести месяцев работы вычисляется пенсия. По новому законодательству в течение трудовой карьеры будет вычисляться пенсия исходя из этого. Это меняет начисление пенсий, например, преподаватели подсчитали, что они теряют от трехсот до шестисот евро в пенсии. И так многие. Это все и возмутило людей. Плюс еще наложилось на "желтые жилеты", на недовольство студентов, медицинских работников, создавая вот такую гремучую смесь, которую мы увидели на манифестациях», - рассказал Федоров.

Однако собеседник НСН добавил, что правительством уже ведется работа, чтобы найти компромиссный вариант решения вопроса. По его словам, в документ будут внесены изменения, а рассматривать его начнут не раньше начала будущего года.

«Сегодня должен был выступить премьер-министр. Судя по всему, он огласил какие-то уже более-менее новые контуры с учетом требований профсоюзов и других организаций. Где-то, видимо, правительство пошло на некоторые изменения, которые призваны как-то разрядить обстановку и пойти навстречу профсоюзам. Собственно, в этом и заключается в настоящее время такая актуальность сюжета. От этого можно отталкиваться и дальше говорить о том, что же будет все-таки вынесено в качестве законопроекта к концу этого года, если это будет сделано, конечно», - заключил Фёдоров.

Тем временем в России взыскание долгов с пенсий граждан могут запретить. Такое предложение правительству сделала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В эфире НСН президент «Национальной ассоциации коллекторских агентств» Эльман Мехтиев заявил, что слишком мал объем взыскиваемых средств, чтобы расстраиваться новым правилам.

