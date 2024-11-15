В РАН назвали тарологов мошенниками, а гадание по картам - лженаукой
Предсказания будущего по картам таро — это лженаука, а тарологи — мошенники. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии наук (РАН). Там отметили, что доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах, нет. А весь эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. По мнению РАН, тарологи используют уязвимость людей в сложных ситуациях, передает РИА Новости.
Там добавили, что, когда люди с тяжелыми заболеваниями обращаются вместо врачей к колдунам и гадалкам, ведет к печальному исходу. А действия так называемых колдунов «иначе, чем преступлением, назвать нельзя».
На сегодняшний день есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами в России, заявил член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко в пресс-центре НСН.
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