В РАН назвали тарологов мошенниками, а гадание по картам - лженаукой

Предсказания будущего по картам таро — это лженаука, а тарологи — мошенники. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии наук (РАН). Там отметили, что доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах, нет. А весь эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. По мнению РАН, тарологи используют уязвимость людей в сложных ситуациях, передает РИА Новости.

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Там добавили, что, когда люди с тяжелыми заболеваниями обращаются вместо врачей к колдунам и гадалкам, ведет к печальному исходу. А действия так называемых колдунов «иначе, чем преступлением, назвать нельзя».

На сегодняшний день есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами в России, заявил член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко в пресс-центре НСН.


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ФОТО: скриншот видео / vk.com/fcsokol_kazan
ТЕГИ:РАНМошенникиТаро

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