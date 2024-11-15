В РАН назвали тарологов мошенниками, а гадание по картам - лженаукой

Там добавили, что, когда люди с тяжелыми заболеваниями обращаются вместо врачей к колдунам и гадалкам, ведет к печальному исходу. А действия так называемых колдунов «иначе, чем преступлением, назвать нельзя».

На сегодняшний день есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами в России, заявил член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко в пресс-центре НСН.



