В РАН назвали источник второй волны COVID-19 в России

Большинство заражений во время второй волны пандемии коронавируса произошло не от приезжих, а от тех людей, которые «живут рядом с нами», рассказал в беседе с РИА «Новости» профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Он отметил, что большинство заражений происходит тем штаммом вируса, который появился в России еще в начале пандемии. Профессор добавил, что количество активных случаев COVID-19 в России достаточно, чтобы «питать» эпидемию и без приезжих.