В РАН назвали источник второй волны COVID-19 в России
Большинство заражений во время второй волны пандемии коронавируса произошло не от приезжих, а от тех людей, которые «живут рядом с нами», рассказал в беседе с РИА «Новости» профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Он отметил, что большинство заражений происходит тем штаммом вируса, который появился в России еще в начале пандемии. Профессор добавил, что количество активных случаев COVID-19 в России достаточно, чтобы «питать» эпидемию и без приезжих.
По данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, за последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев COVID-19, общее число случаев с начала распространения вируса составило свыше 2,93 миллиона.
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