Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

Стоимость платного высшего образования в 2024-2025 учебном году может вырасти на 10-12%, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимира Зернова.

Минобрнауки: Для первокурсников стоимость обучения в вузах выросла на 9%

Среди ключевых причин подобной тенденции эксперт выделил увеличение затрат ВУЗов на оборудование и программное обеспечение (ПО). Также отметил рост цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, пишет издание.

Представители учебных заведений подтвердили намерение повысить стоимость платного образования. В РЭУ им. Г.В. Плеханова уточнили, что в среднем по университету рост составит 10%. В РУДН ожидают рост на уровне 10-15%, сообщает газета.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев предложил изменить правила зачисления в высшие учебные заведения страны. Абитуриентам рекомендовали составить список из пяти вузов и обозначить их приоритетность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:вузыВысшее Образование

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