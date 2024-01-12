Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования
Стоимость платного высшего образования в 2024-2025 учебном году может вырасти на 10-12%, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимира Зернова.
Среди ключевых причин подобной тенденции эксперт выделил увеличение затрат ВУЗов на оборудование и программное обеспечение (ПО). Также отметил рост цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, пишет издание.
Представители учебных заведений подтвердили намерение повысить стоимость платного образования. В РЭУ им. Г.В. Плеханова уточнили, что в среднем по университету рост составит 10%. В РУДН ожидают рост на уровне 10-15%, сообщает газета.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев предложил изменить правила зачисления в высшие учебные заведения страны. Абитуриентам рекомендовали составить список из пяти вузов и обозначить их приоритетность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru