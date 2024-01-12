Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

Среди ключевых причин подобной тенденции эксперт выделил увеличение затрат ВУЗов на оборудование и программное обеспечение (ПО). Также отметил рост цен на электроэнергию и услуги ЖКХ, пишет издание.

Представители учебных заведений подтвердили намерение повысить стоимость платного образования. В РЭУ им. Г.В. Плеханова уточнили, что в среднем по университету рост составит 10%. В РУДН ожидают рост на уровне 10-15%, сообщает газета.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев предложил изменить правила зачисления в высшие учебные заведения страны. Абитуриентам рекомендовали составить список из пяти вузов и обозначить их приоритетность, передает «Радиоточка НСН».