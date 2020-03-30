В рамках акции #МЫВМЕСТЕ волонтеры выполнили более 10 тысяч запросов
В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ добровольцы выполнили более 10 тысяч запросов, которые поступили на “горячую линию”. В настоящий момент к этой работе присоединилось 24 тысяч человек. Все добровольцы проходят специальный обучающий видеокурс. Из него они, в частности, могут узнать, как соблюдать технику безопасности и правила гигиены, что делать в экстренных ситуациях и каким образом общаться с пожилыми людьми в условиях угрозы распространения COVID-19.
Затем волонтеры направляются на очный инструктаж, проходят обяхательную процедуру имерния температуры, а также получают индивидуальные комплекты защиты. Обучающие занятия с ними проводят доктора и представители Роспотребнадзора.
При этом организаторы общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ подчёркивают, что все волонтеры ходят в специальной форме, у них есть специальный бейдж и паспорт. Кроме того, в отичие от мошенников, добровльцы не заходят в квартиры, а осуществляют доставку необходимых лекарств и продуктов бесконтактным способом.
Добавим, большинство волонтерских штабов сформировано на базе региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Также к работе подключилось движение «Волонтеры Конституции».
Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ объединила всех неравнодушных жителей страны независимо от сферы деятельности и места проживания. Мывместе2020.рф – агрегатор, где любой желающий может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Вирусолог: Российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции
- Режим самоизоляции для всех москвичей продлили до 14 апреля
- Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках
- Путин сравнил нарушение правил карантина с преступной халатностью
- Путин заявил об успехах в борьбе с COVID-19