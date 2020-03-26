МЫВМЕСТЕ: Минпромторг передаст волонтерам более 200 тысяч медицинских масок

Министерство промышленности и торговли России присоединяется к всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, объявленной в знак солидарности с нуждающимися в условиях пандемии коронавируса. Завтра ведомство доставит партию медицинских масок для волонтеров, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Первые партии нужного груза поступят в Москву и Санкт-Петербург, дна следующий день – в Тюмень, затем в Пермь, Владивосток, Красноярск, Краснодар и Ставрополь. Вслед за этим маски распределят по волонтерским штабам во всех регионах.

В рамках акции #МЫВМЕСТЕ уже успели зарегистрироваться около 10 тысяч волонтеров. Активисты присоединяются к работе региональных штабов, принимают меры по обращениям на горячую линию, оказывают поддержку медикам, консультируют.

Все добровольцы перед началом работы проходят специальный обучающий видеокурс. После этого для них проводят очный инструктаж, а также в обязательном порядке проверяют состояние здоровья, измеряют температуру. Кроме того, всем предоставляются индивидуальные комплекты защиты.

Организаторы особо подчёркивают, что обеспечивают максимальный уровень безопасности для нуждающихся. Так, в отличие от мошенников, волонтеры не заходят в квартиры, имеют при себе бейджи, всегда готовы показать паспорт. При обработке заявки обратившийся человек получает номер в качестве пароля для общения с добровольцем.

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ объединила всех неравнодушных жителей страны независимо от сферы деятельности и места проживания. Мывместе2020.рф – агрегатор, где любой желающий может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

