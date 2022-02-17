В работе Zoom произошел сбой
На платформе сервиса видеоконференций Zoom зарегистрированы неполадки в работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-сервисов.
Отмечается, что жалобы поступают от пользователей из США. Большинство людей (76%) сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще 17% не могут войти в видеоконференцию, 7% недовольны качеством связи.
Ранее в начале февраля пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети. На сайт Downdetector поступило более 35 тысяч сообщений. «ВКонтакте» включена в список социально значимых сайтов в рамках проекта «Доступный интернет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru