В работе Zoom произошел сбой

На платформе сервиса видеоконференций Zoom зарегистрированы неполадки в работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-сервисов.

Отмечается, что жалобы поступают от пользователей из США. Большинство людей (76%) сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще 17% не могут войти в видеоконференцию, 7% недовольны качеством связи.

Ранее в начале февраля пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети. На сайт Downdetector поступило более 35 тысяч сообщений. «ВКонтакте» включена в список социально значимых сайтов в рамках проекта «Доступный интернет».