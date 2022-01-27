«ВКонтакте» и «Госуслуги» попали в список социально значимых ресурсов

Портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» включены в список социально значимых сайтов в рамках проекта «Доступный интернет», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на решение правительственной комиссии.

В России стал бесплатным доступ к социально-значимым сайтам

Отмечается, что значение соцсетей значительно возросло в современном мире, поэтому поддержка в виде бесплатного доступа в интернет является важным шагом, способствующим развитию Сети и цифровизации.

Кроме того, подобная инициатива принесет выгоду для пользователей. Гарантированный доступ в соцсети позволит человеку всегда быть на связи, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, с 1 декабря в России заработал закон о доступе граждан к социально значимым интернет-порталам на бесплатной основе. Россияне бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых.

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ФОТО: Пресс-служба "ВКонтакте"
ТЕГИ:Соцсети
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