Пользователи заявили о сбое в работе сервисов «Яндекса»

В частности, проблемы зафиксировали в работе «Дзена», «Поиска», «Музыки», «Карт», «Кинопоиска» и остальных ресурсов платформы.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей», - заявили в компании.

Ранее массовый сбой произошёл в работе сервисов такси в «Яндекс Go», Uber и «Ситимобил» в Москве. Пользователи социальных сетей жаловались на проблемы с вызовом машины, сообщает НСН.

