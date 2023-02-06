Пользователи заявили о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи из России заявили о серьёзном сбое в работе сервисов «Яндекса», сообщает ТАСС.

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

В частности, проблемы зафиксировали в работе «Дзена», «Поиска», «Музыки», «Карт», «Кинопоиска» и остальных ресурсов платформы.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей», - заявили в компании.

Ранее массовый сбой произошёл в работе сервисов такси в «Яндекс Go», Uber и «Ситимобил» в Москве. Пользователи социальных сетей жаловались на проблемы с вызовом машины, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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