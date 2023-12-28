В работе Telegram зафиксированы сбои

На территории России вечером 28 декабря зафиксировали сбои в работе мессенджера Telegram.

Соцсеть «Вконтакте» восстановила работу после масштабного сбоя

По данным портала «Сбой.рф», число жалоб пользователей достигло трех тысяч. О проблемах сообщали жители Москвы и ряда регионов.

Сообщения в мобильной и компьютерной версии Telegram отправлялись с задержкой. У некоторых пользователей мессенджер вовсе не работал.

Сбои в работе Telegram также произошли 30 ноября. О неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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