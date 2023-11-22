Соцсеть «Вконтакте» восстановила работу после масштабного сбоя

Социальная сеть «Вконтакте» восстановила свою работу после масштабного сбоя, который был зафиксирован пользователями 22 ноября.

Пользователи Промсвязьбанка заявили о сбое в работе мобильного приложения

В частности, в течение длительного времени отсутствовала возможность войти в аккаунт, в том числе в мобильном приложении.

В настоящее время все сервисы «Вконтакте» работают в штатном режиме и полностью доступны для пользователей.

Ранее пользователи Telegram в России, США и Европе пожаловались на масштабный сбой в работе мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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