Соцсеть «Вконтакте» восстановила работу после масштабного сбоя
22 ноября 202318:19
Социальная сеть «Вконтакте» восстановила свою работу после масштабного сбоя, который был зафиксирован пользователями 22 ноября.
В частности, в течение длительного времени отсутствовала возможность войти в аккаунт, в том числе в мобильном приложении.
В настоящее время все сервисы «Вконтакте» работают в штатном режиме и полностью доступны для пользователей.
Ранее пользователи Telegram в России, США и Европе пожаловались на масштабный сбой в работе мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru