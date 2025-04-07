Трамп: Сделка с Пекином будет заключена при устранении дефицита торгового баланса
7 апреля 202504:30
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Пекином только в случае, если будет устранен дефицит торгового баланса, который есть в США в двусторонних отношениях.
«Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», — заявил глава Белого дома, рассуждая о торговом дисбалансе США с другими странами.
Ранее Трамп заявил, что ввод Китаем ответных пошлин на американский импорт является ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru