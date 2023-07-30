В работе Telegram в России произошел сбой

Российские пользователи Telegram вечером в воскресенье пожаловались на сбои в работе мессенджера.

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По состоянию на 18:45 зафиксировано 44 жалобы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбой длился около часа. К 19:45 жалобы перестали поступать.

Больше всего на проблемы с доступом к мессенджеру жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Как сообщает «Радиоточка НСН», 21 июля в Telegram появились сторис. Функция доступна пользователям с премиум-аккаунтом.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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