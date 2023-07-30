В работе Telegram в России произошел сбой

По состоянию на 18:45 зафиксировано 44 жалобы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбой длился около часа. К 19:45 жалобы перестали поступать.

Больше всего на проблемы с доступом к мессенджеру жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Как сообщает «Радиоточка НСН», 21 июля в Telegram появились сторис. Функция доступна пользователям с премиум-аккаунтом.

