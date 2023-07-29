«Одноклассники» скроют «классы»
29 июля 202311:18
Соцсеть «Одноклассники» скроет оценки пользователей под фотографиями и даст возможность ставить анонимные «классы» (лайки), сообщает РБК.
С момента появления соцсети в 2006 году пользователи могли оценивать фото по пятибалльной шкале и видеть в ленте, кто и на какие публикации поставил «класс».
Нововведение призвано повысить приватность пользователей и улучшить общение между ними, считают в руководстве «Одноклассников».
В то же время есть вероятность, что новые правила могут вызвать возмущение пользователей, которые привыкли к определенному функционалу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru