В работе Telegram в России произошел масштабный сбой

Проблемы с доступом в Telegram появились около 14:30 мск в воскресенье, 18 февраля. По состоянию на 14:35 сервис Downdetector зафиксировал жалобы от более 500 пользователей.

Россияне отметили нестабильное соединение и проблемы с загрузкой новых сообщений.

В конце января масштабный сбой произошел в российской доменной зоне .RU/.РФ. В течение нескольких часов пользователи не могли зайти на сайты, в мобильные приложения банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».

