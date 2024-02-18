В работе Telegram в России произошел масштабный сбой
Российские пользователи Telegram пожаловались на масштабный сбой в работе мессенджера.
Проблемы с доступом в Telegram появились около 14:30 мск в воскресенье, 18 февраля. По состоянию на 14:35 сервис Downdetector зафиксировал жалобы от более 500 пользователей.
Россияне отметили нестабильное соединение и проблемы с загрузкой новых сообщений.
В конце января масштабный сбой произошел в российской доменной зоне .RU/.РФ. В течение нескольких часов пользователи не могли зайти на сайты, в мобильные приложения банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru