Пользователи «Ростелекома» сообщили о сбоях в работе интернета

У пользователей «Ростелекома» отмечаются сбои в работе интернета, следует из данных сервиса Downradar.

Эксперт Воробьев объяснил сбой в зоне .RU некорректной работой ПО

На сбои пожаловались более 450 человек. Они проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону.

Пользователи сообщили об ограничениях на выход в интернет и трансляции каналов интерактивного телевидения. В «Ростелекоме» пообещали устранить сбой после 21:00 мск.

В конце января в российской доменной зоне .RU/.РФ произошел масштабный сбой. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайтам, мобильным приложениям банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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